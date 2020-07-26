В Белгородской области женщина убила мужа

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26 июля 2020, 07:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Трещина. Фото: pixabay.com

В Белгородской области женщина призналась в убийстве мужа, тело мужчины в пятницу извлекли из бетона. Об этом сообщает региональное управление СК.

Известно: жительница проживала со своим супругом около двадцати лет, в последнее время он злоупотреблял спиртным, поднимал на жену руку. Летом 2019 года, когда пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, супруги поссорились.

После того, как муж уснул, подозреваемая связала ему руки и ноги, надела на голову полиэтиленовый пакет, придавила подушкой, завернула его тело в ковер, вынесла во двор и спрятала в выгребной яме. На следующий день она вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом рассказала, что супруг якобы пропал.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»).

Ранее сообщалось: в американском городе Сиэтл 25 июля во время беспорядков были задержаны не менее 25 человек.