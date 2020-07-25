Полиция опровергла межнациональный характер драки на улице Юге Москвы

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25 июля 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейские, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Столичная полиция выступила с заявлением, в котором опровергла межнациональный характер драки, которая произошла некоторое время на улице Маршала Захарова.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о столкновениях выходцев из Армении и Азербайджана в районе дома №16 на улице Маршала Захарова. В полиции отметили, что данный инцидент не носил межнациональный характер.

Согласно сведениям правоохранительных органов, участниками конфликта стали нетрезвые граждане, в результате пострадал один человек. Травмы, которые он получил, не потребовали госпитализации в медицинское учреждение. В настоящий момент полицейские устанавливают лиц, причастных к потасовке.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в московском главке МВД заявили о том, что столичные правоохранители будут жестко пресекать любые провокации на национальной почве.

Кроме того, в ведомстве напомнили о существовании в Уголовном кодексе РФ статьи 282, по которой наказывается разжигание межнациональной розни. Максимальная санкция по данной статье - шесть лет тюрьмы.