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24 июля 2020, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Полиция Москвы будет жестко пресекать любые провокации на национальной почве. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

«Московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет», - говорится, в частности, в сообщении.

Принятыми мерами сотрудниками полиции совместно с бойцами Росгвардии по подозрению в совершении противоправных действий задержано более 25 человек. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 (предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет), а также 162 УК РФ (предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В управлении ФСБ по Москве и Московской области состоялась встреча руководителей силовых структур с представителями армянской общественности в связи с ночными событиями в Москве.

Консолидированная позиция руководства была озвучена заместителем начальника Управления ФСБ по Москве и Московской области генерал-майором Андреем Яценко:

«Все лица, причастные к этим, особо подчеркиваю, ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, будут очень и очень жестко наказаны. Никто не уйдёт от ответственности!», - сказал Андрей Яценко.

Обращаясь к присутствующим, начальник полиции, генерал-майор Игорь Зиновьеви заместитель начальника полиции ГУ МВД по Московской области генерал-майор Вячеслав Цуркан призвали довести до каждого представителя общины информацию о том, что преступники понесут уголовное наказание и власть предпринимает строжайшие меры для пресечения любых экстремистских проявлений, вплоть до лишения гражданства и выдворения из РФ.

Московская полиция готова возбуждать дела не только в отношение того, кто уже совершил противоправные действия, но и в отношении тех, кто готовит какие-то акции или призывает к ним.

В ведомстве напомнили, в связи с эьтим, о существовании статьи 282 УК РФ об ответственности за разжигание межнациональной розни (предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет).

Напомним, в ночь на 24 июля этого года в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между гражданами. В одной из них мужчине причинены телесные повреждения и поврежден автомобиль, в котором он находился. Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы денежные средства в размере 50 тысяч рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись.