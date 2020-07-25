Пропавшего под Симферополем 3-летнего мальчика ищут водолазы и дроны
25 июля 2020, 09:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего в пятницу трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым. Отмечается, что около 16.00 мальчик вышел на прогулку со старшей сестрой, а через некоторое время она потеряла его и вида.
Со вчерашнего дня в поисках ребенка принимают участие Следственный комитет, полиция, МЧС, волонтеры, лесники, местные жители. В субботу к ним присоединились водолазы, которые обследуют пруды и озеро, а также два дрона, которые просматривают территорию с воздуха.
Представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Наталья Кропочева отметила, что местность, где ведутся поиски, по ее словам, горно-лесистая. По ее словам, «самым опасным» является то, что в зоне поиска есть озеро и много небольших, глубиной до двух метров, ям, заполненных водой.
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