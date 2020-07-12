В Подмосковье пропала женщина с пятимесячным сыном

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12 июля 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: сайт МВД РФ

В воскресенье, 12 июля, в подмосковных Мытищах пропала 20-летняя девушка с 5-месячным сыном. Отмечается, что девушка вышла из дома на 1-й Бауманской улице и не вернулась.

В источнике говорится, что молодая мама Лариса Коловердова была одета в синие джинсы и бежевую блузку, на ногах - кроссовки серого цвета. При себе девушка имела паспорт и мобильный телефон.

Ранее сообщалось, что в Москве трое мужчин похитили человека с автобусной остановки средь бела дня на улице Генерала Кузнецова.