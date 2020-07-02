В Москве мужчину средь бела дня похитили с автобусной остановки

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2 июля 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: остановка, pixels.com

Стало известно о похищении мужчины на автобусной остановке в Москве на улице Генерала Кузнецова. Отмечается, что инцидент произошел днем в среду, 1 июля.

Свидетелем «страшного инцидента» стала девушка из находящегося рядом с остановкой салона красоты. По ее словам, возле молодого человека притормозил автомобиль белого цвета, из которого вышли трое мужчин, у одного из них в руке была бита. Она отметила, что они схватили потерпевшего и насильно затолкали в машину, после чего оперативно скрылись с места происшествия.

В полиции данную информацию подтвердили, основываясь на материалах с уличных камер видеонаблюдения. Кроме того, личность владельца автомобиля установлена, ведется розыск.

Ранее глава Красногорска Эльмира Хаймурзина раскрыла подробности инцидента с 3-летней девочкой, которой пробили голову бутылки, выброшенной с 23 этажа, и опубликовала соответствующие кадры.