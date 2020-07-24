Опубликованы кадры, как после массового ДТП под Рязанью загорелся автомобиль

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24 июля 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mediaryazan.ru

фото: сайт МВД РФ

В пятницу, 24 июля, на автодороге Рязань–Спас-Клепики произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Собеседник рассказал, что около 18.00 в районе поворота на деревню Полково Рязанского района столкнулись Lada Granta, Toyota Camry и «Газель». В результате столкновения «Газель» загорелась, огонь полностью уничтожил машину, пояснил он. По его словам, пострадали три человека – по одному в каждом автомобиле.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей и причины произошедшего инцидента. Уточняется число пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошло массовое смертельное ДТП.

фото: Вконтакте