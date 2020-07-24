В Башкирии обнаружили в реке тело пропавшей 19 июля девочки

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24 июля 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

река, pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов Башкирии обнаружили в реке тело десятилетней девочки, которая 19 июля ушла рыбачить и пропала. Предполагается, что она утонула на глазах старшей сестры.

Ранее следователи СК РФ по Башкирии возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. К настоящему моменту поиски ребенка завершены, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Известно, что тело несовершеннолетней нашли в реке Уфимка, в двух километрах от места исчезновения.

Предварительно установлено, что десятилетняя девочка купалась рядом с местом, где рыбачила ее двоюродная сестра. Когда младшую понесло течением, старшая кинулась в воду, но не смогла ухватить родственницу. Когда она привела на место своего отца, ребенок уже скрылся под водой.