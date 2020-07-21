В Башкирии вторые сутки ищут 10-летнюю девочку, пропавшую во время рыбалки

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21 июля 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Республике Башкортостан

машина СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

В Башкирии сотрудники правоохранительных органов совместно со спасателями вторые сутки ищут 10-летнюю девочку. Ребенок ушел рыбачить утром 19 июля и пропал, сообщили сегодня в СУСК РФ по региону.

Для установления местонахождения девочки следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Установлено, что школьница отправилась на берег реки Уфа, где рыбачила ее более взрослая двоюродная сестра. Старшая девочка услышала шум возле воды и самостоятельно начала поиски родственницы, которые, однако, не увенчались успехом. После этого она обратилась в правоохранительные органы.

В настоящий момент исследуется территория деревни Устье-Салдыбаш, где случилось происшествие, водоем, а также прибрежная территория. Допрашиваются члены семьи пропавшей.