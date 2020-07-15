16-летнюю девушку второй день ищут в Волгоградской области

В Руднянском районе Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку из Йошкар-Олы. Несовершеннолетняя в минувший вторник, 14 июля, ушла на прогулку и до сих пор не вернулась домой.
В ГУ МВД по региону уточнили, что накануне вечером в полицию обратилась жительница Йошкар-Олы, которая в настоящий момент со своей семьей гостит у родственников в селе Сосновка Руднянского района. Она заявила, что с прогулки не вернулась ее 16-летняя дочь.
В поисках несовершеннолетней сейчас принимают участие сотрудники полиции и волонтеры – в общей сложности около 150 человек.
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