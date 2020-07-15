16-летнюю девушку второй день ищут в Волгоградской области

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15 июля 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Руднянском районе Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку из Йошкар-Олы. Несовершеннолетняя в минувший вторник, 14 июля, ушла на прогулку и до сих пор не вернулась домой.

В ГУ МВД по региону уточнили, что накануне вечером в полицию обратилась жительница Йошкар-Олы, которая в настоящий момент со своей семьей гостит у родственников в селе Сосновка Руднянского района. Она заявила, что с прогулки не вернулась ее 16-летняя дочь.

В поисках несовершеннолетней сейчас принимают участие сотрудники полиции и волонтеры – в общей сложности около 150 человек.