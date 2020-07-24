Жительница ХМАО заявила, что на тюменской АЗС ее машину заправили водой

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24 июля 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

заправка автомобиля, pixabay.com

Жительница Сургута Юлия Алексеева заявила, что на АЗС под Тобольском ее автомобиль заправили обычной водой вместо бензина. По словам женщины, ее машина сломалась буквально через несколько минут после заправки.

Поломка произошла на 247-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Автомобиль был доставлен в автосервис, где якобы выяснилось, что в баке вместо 30 литров бензина находится простая вода. Владелице пришлось оплатить замену топливных фильтров, чистку системы и другие манипуляции. После этого она вернулась на АЗС и рассказала о случившемся, однако ее не стали слушать. Впоследствии выяснилось, что в тот день на заправочной станции была промывка цистерн. По неустановленной причине вода не была убрана целиком и оказалась разбавлена бензином. Машина жительницы ХМАО оказалась первой после промывки, поэтому в ее бак залили чистую воду.

В компании "ТПК-ГАЗ", которой принадлежит АЗС, URA.RU в свою очередь пояснили, что Юлия Алексеева действительно предъявила претензии по поводу качества топлива, однако владельцы станции категорически не согласны с ними. Они утверждают, что женщина приехала только на следующий день после заправки. В ходе проведения всех необходимых проверок якобы выяснилось, что топливо полностью соответствует нормам. Женщина, по словам главного инженера компании Андрея Дорошенко, снимала этот процесс на видео, но почему-то не опубликовала записи.