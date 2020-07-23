В Россию разрешили ввозить дешевый импортный бензин
23 июля 2020, 10:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: RNS
В России перестанет действовать запрет на ввоз дешевого топлива из-за рубежа, который изначально должен был продлиться до 1 октября текущего года. Соответствующее решение было принято благодаря восстановлению спроса на нефть в России.
Также немаловажную роль сыграло улучшение эпидемиологической ситуации в стране и снятие части ограничительных мер, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. «Проект постановления правительства РФ „О введении временного запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов топлива“ утратит свою силу. Данное решение обусловлено восстановлением спроса на нефть на внутреннем рынке РФ и завершением ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса». – постановил кабмин.
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