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Правительство ограничило ввоз топлива в Россию

, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Правительство ограничило ввоз топлива в Россию
фото: заправка, pixabay.com

Правительство распорядилось приостановить импорт топлива в Россию. Соответствующий документ в понедельник, 25 мая, опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, в который включены автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли», - говорится в тексте распоряжения.

Однако срок действия правительственного постановления может быть изменен до 15 июля текущего года.

Ранее сообщалось, что в России может начаться рост цен на бензин.

БА

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