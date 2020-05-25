Правительство ограничило ввоз топлива в Россию

Правительство распорядилось приостановить импорт топлива в Россию. Соответствующий документ в понедельник, 25 мая, опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, в который включены автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли», - говорится в тексте распоряжения.
Однако срок действия правительственного постановления может быть изменен до 15 июля текущего года.
Ранее сообщалось, что в России может начаться рост цен на бензин.