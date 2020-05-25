Правительство ограничило ввоз топлива в Россию

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25 мая 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

фото: заправка, pixabay.com

Правительство распорядилось приостановить импорт топлива в Россию. Соответствующий документ в понедельник, 25 мая, опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, в который включены автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли», - говорится в тексте распоряжения.

Однако срок действия правительственного постановления может быть изменен до 15 июля текущего года.

Ранее сообщалось, что в России может начаться рост цен на бензин.