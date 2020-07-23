95-летнюю жительницу Сочи нашли в заброшенной котельной
23 июля 2020, 11:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: yuga.ru
Два дня понадобилось спасателям, чтобы найти пропавшую во вторник 95-летнюю жительницу Сочи.
Об исчезновении пенсионерки стало известно вечером 21 июля, когда к спасателям обратилась ее дочь. Женщина рассказала, что соседи видели, как ее мать вышла из дома и направилась в лес.
На поиски пропавшей отправились спасатели и три кинологических расчета. В итоге пожилую женщину нашли в заброшенной котельной. Она отделалась царапинами. Специалисты оказали потерпевшей первую помощь, транспортировали ее к дому и вызвали скорую помощь. Зачем пожилая женщина направилась в лес, не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Сочи смерч разрушил пляж в Имеретинской низменности.
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