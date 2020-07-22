В Москве девочка-лунатик выпала из окна и выжила

22 июля 2020, 22:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
В Москве 13-летняя девочка, страдающая лунатизмом, в ночь на 21 июля бесшумно покинула квартиру и выпала из окна восьмого этажа. При этом школьница получила серьезные переломы и травмы, но осталась жива.
В источнике говорится, что Алина упала на припаркованную под окнами легковую машину, которая смягчила приземление девочки. Однако школьница получила перелом шейного позвонка.
Отмечается, что сигнализация разбудила весь дом, в том числе родителей Алины. Подростка оперативно отправили в Морозовскую больницу, где провели операцию на позвоночнике. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, но предстоит длительная реабилитация.
Ранее сообщалось, что в Балашихе погибла пятнадцатилетняя девочка после того, как на нее упала секция бетонного забора.
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