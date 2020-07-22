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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Москве девочка-лунатик выпала из окна и выжила

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

В Москве девочка-лунатик выпала из окна и выжила
фото: окно, pixabay.com

В Москве 13-летняя девочка, страдающая лунатизмом, в ночь на 21 июля бесшумно покинула квартиру и выпала из окна восьмого этажа. При этом школьница получила серьезные переломы и травмы, но осталась жива.

В источнике говорится, что Алина упала на припаркованную под окнами легковую машину, которая смягчила приземление девочки. Однако школьница получила перелом шейного позвонка.

Отмечается, что сигнализация разбудила весь дом, в том числе родителей Алины. Подростка оперативно отправили в Морозовскую больницу, где провели операцию на позвоночнике. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, но предстоит длительная реабилитация.

Ранее сообщалось, что в  Балашихе погибла пятнадцатилетняя девочка после того, как на нее упала секция бетонного забора.

БА
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