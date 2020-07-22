Девочка-подросток погибла в Балашихе после падения на нее бетонного забора

В подмосковной Балашихе погибла пятнадцатилетняя девочка после того, как на нее упала секция бетонного забора. Об этом вечером в среду, 22 июля, сообщили сотрудники ГСУ СК по Московской области
Происшествие случилось ранее сегодня в лесистой местности в микрорайоне Заря Балашихи. По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
Предварительно установлено, что девочка отправилась на прогулку со своими сверстницами. В какой-то момент она задела палку опоры конструкции, после чего секция бетонного забора упала и нанесла несовершеннолетней травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняется, кто является собственником территории и бетонного забора.
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