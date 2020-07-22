Подозреваемую в убийстве педагога ВГИК задержали в Москве

Аргументы Недели → Происшествия 13+

22 июля 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: наручники, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога Всероссийского института кинематографии (ВГИК) Иды Шур в квартире на западе Москвы, задержана. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«… продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) … в короткие сроки установлена и задержана по подозрению в совершении указанного преступления жительница столицы 1951 года рождения», - пояснили в ведомстве.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту сотрудники полиции обнаружили тело 90-летней женщины со следами насилия - множественными ножевыми ранениями. Ида Шур преподавала во ВГИКе с 1958 года.