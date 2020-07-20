Доцент ВГИКа Ида Шур обнаружена мертвой в своей квартире на Кутузовском проспекте

Доцент Всероссийского института кинематографии (ВГИК) Ида Шур обнаружена мертвой в своей квартире на Кутузовском проспекте. На теле женщины - следы ножевого ранения. Иде Шур было 90 лет.
В воскресенье, 19 июля, утром в полицию обратилась подруга преподавателя ВГИКА и сообщила, что Ида Борисовна двое суток не отвечает на телефонные звонки.
Сотрудники полиции вскрыли квартиру Шур и обнаружили тело женщины со следами насилия - множественными ножевыми ранениями. По факту убийства Иды Шур возбуждено уголовное дело.
Ида Борисовна жила в престижном доме на Кутузовском проспекте. Следователи рассматривают версии убийства с целью ограбления и попытки завладеть квартирой.
Ида Шур преподавала во ВГИКе с 1958 года. Она была доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры. Она закончила консерваторию им. Чайковского, являлась автором нескольких учебных программ по теории и истории музыкального искусства.