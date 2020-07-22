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Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Татарстане

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Татарстане
машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вечером в среду, 22 июля, микроавтобус "ГАЗель" и легковой автомобиль столкнулись в Набережных Челнах. Сотрудники МВД по Татарстану сообщили, что в результате случившегося пострадали три человека.

Авария произошла около 18.00 часов по местному времени на перекрестке проспектов Сююмбике и Автозаводского. В ДТП участвовали микроавтобус "ГАЗель" и иномарка. Пострадавшим сейчас оказывается первая помощь, вопрос о госпитализации решается.

На месте в настоящий момент работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

ЕТ

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