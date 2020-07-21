На МКАД перевернулся грузовик

Во вторник, 21 июля, на 69-м километре московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) после съезда с Волоколамского шоссе перевернулся грузовик в левом ряду. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
«Движение по внутренней стороне МКАД осуществляется по 3 правым полосам, затруднение движения - 9 км», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что грузовую машину подняли на колеса. Информация о пострадавших или погибших неизвестна.
Ранее сообщалось, что перепутавшая педали тормоза и газа водитель автобуса протаранила остановку в районе «Люблино». В результате аварии погибла женщина.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.