На МКАД перевернулся грузовик

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21 июля 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: автомобильная дорога, pixels.com

Во вторник, 21 июля, на 69-м километре московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) после съезда с Волоколамского шоссе перевернулся грузовик в левом ряду. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Движение по внутренней стороне МКАД осуществляется по 3 правым полосам, затруднение движения - 9 км», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что грузовую машину подняли на колеса. Информация о пострадавших или погибших неизвестна.

Ранее сообщалось, что перепутавшая педали тормоза и газа водитель автобуса протаранила остановку в районе «Люблино». В результате аварии погибла женщина.