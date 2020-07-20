Источники узнали, что водитель врезавшегося в остановку автобуса могла перепутать педали тормоза и газа

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20 июля 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Спидометр, фото: Georgiy Rozov, globallookpress.com

По некоторым данным, водитель автобуса, который врезался в остановку на Ставропольской улице в Москве, могла перепутать педали тормоза и газа. Автобусом, врезавшимся в остановку на высокой скорости, управляла 46-летняя женщина.

По информации источника "Интерфакса", водитель могла недостаточно отдохнуть перед сменой и ей не хватило внимания для управления автобусом, она была трезвой.

По предварительной версии, причиной ДТП является то, что водитель перепутала педали тормоза и газа на подъезде к остановке и резко превысила скорость, после удержать автобус она не могла. Сама она получила легкие травмы, медицинскую помощь ей оказали на месте ДТП.

Также известно, что водитель автобуса - женщина обладала достаточным стажем, была в автопарке на хорошем счету, ПДД не нарушала.

ДТП произошло утром у пересечения Краснодонской и Ставропольской улиц в Люблине. Автобус врезался в остановку, погибла женщина. Два человека пострадали.

СМИ опубликовали видео с места аварии в Москве на улице Ставропольская.