Появилось видео с врезавшимся в остановку в Москве автобусом
20 июля 2020, 11:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
СМИ опубликовали видео с места аварии в Москве на улице Ставропольская в понедельник утром, 20 июля. Известно, что пассажирский автобус на полной скорости врезался в остановку, три человека пострадали, одна женщина погибла.
На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как транспортное средство сошло с дороги и боком протаранило остановочный павильон. При этом несколько человек успели разбежаться в стороны. Конструкция получила сильные повреждения.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Люблино на остановке «Бассейн» на пересечении с Краснодонской улицей.
Ранее сообщаюсь, что сотрудники прокуратуры проводят проверку. По предварительным данным, водитель не справилась с управлением. Однако перед выходом в рейс все показания позволяли ей управлять транспортным средством.
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