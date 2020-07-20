Появилось видео с врезавшимся в остановку в Москве автобусом

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20 июля 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: автобус, pixels.com

СМИ опубликовали видео с места аварии в Москве на улице Ставропольская в понедельник утром, 20 июля. Известно, что пассажирский автобус на полной скорости врезался в остановку, три человека пострадали, одна женщина погибла.

На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как транспортное средство сошло с дороги и боком протаранило остановочный павильон. При этом несколько человек успели разбежаться в стороны. Конструкция получила сильные повреждения.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Люблино на остановке «Бассейн» на пересечении с Краснодонской улицей.

Ранее сообщаюсь, что сотрудники прокуратуры проводят проверку. По предварительным данным, водитель не справилась с управлением. Однако перед выходом в рейс все показания позволяли ей управлять транспортным средством.