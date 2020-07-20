Женщина погибла в ДТП при наезде автобуса на остановку. Ликсутов cообщил, что женщина-водитель автобуса, проходила обучение

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20 июля 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

салон автобуса, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Появились подробности дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Люблине. По уточненным данным, в результате наезда автобуса на остановку общественного транспорта погибла одна женщина, и два человека пострадали.

Авария произошла в Москве утром на ул. Ставропольская. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, водитель автобуса не справилась с управлением и транспортное средство въехало в остановочный павильон. Ликсутов отметил, что женщина-водитель автобуса ГУП «Мосгортранс» перед выходом в рейс проходила все процедуры медицинского контроля, а также необходимое обучение. Все показания позволяли ей управлять транспортным средством.

Семье погибшей женщины власти Москвы окажут материальную помощь.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Юго-Восточного административного округа Москвы Роман Никифоров.

Сотрудники прокуратуры проводят проверку. Будет дана оценка соблюдения ответственными должностными лицами и организациями требований федерального законодательства о безопасности пассажирских перевозок. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора Москвы.