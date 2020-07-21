В Ялте восемь сотрудников администрации и два городских депутата заболели коронавирусом COVID-19

Аргументы Недели → Происшествия 13+

21 июля 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

г. Ялта, фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В Ялте восемь сотрудников администрации курортного крымского города и два городских депутата заболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил, что заболевшие сотрудники администрации находятся в удовлетворительном состоянии. Все они проходят сейчас лечение.

Имгрунт также заявил, что коронавирусная инфекция подтверждена у двух депутатов горсовета, которые активно общались с людьми.

За минувшие сутки количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 5 842. В оперштабе уточнили, что прирост ниже 6 000 выявляется в стране уже два дня подряд.

Общее число заразившихся на территории Российской Федерации составило 783 328 человек.