Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В ДТП с "Газелью" под Нижним Новгородом погиб человек, ранены трое

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТаракаНН

В ДТП с
коробка переключения передач, pixabay.com

В Вачском районе Нижегородской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием "Газели". Согласно последней информации регионального УГИБДД, в результате аварии погиб один человек.

ДТП случилось накануне примерно в 17.38 на трассе Нижний Новгород – Касимов. У поворота на поселок Вача столкнулись "КамАЗ" и пассажирская "Газель", в которой находились девять человек. От сильнейшего удара последняя машина перевернулась.

В результате происшествия один человек погиб, а еще трое, среди которых несовершеннолетний, получили травмы.

ЕТ

Экономика

Экономист призвал не ждать ничего хорошего от возможной деноминации в России

Экономист призвал не ждать ничего хорошего от возможной деноминации в России

Предполагаемая деноминация в Российской Федерации не приведет ни к чему хорошему. С таким заявлением в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил экономист, профессор РАНХиГС Юрий Юденков.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью