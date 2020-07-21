В ДТП с "Газелью" под Нижним Новгородом погиб человек, ранены трое
21 июля 2020, 12:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТаракаНН
В Вачском районе Нижегородской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием "Газели". Согласно последней информации регионального УГИБДД, в результате аварии погиб один человек.
ДТП случилось накануне примерно в 17.38 на трассе Нижний Новгород – Касимов. У поворота на поселок Вача столкнулись "КамАЗ" и пассажирская "Газель", в которой находились девять человек. От сильнейшего удара последняя машина перевернулась.
В результате происшествия один человек погиб, а еще трое, среди которых несовершеннолетний, получили травмы.
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