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21 июля 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТаракаНН

коробка переключения передач, pixabay.com

В Вачском районе Нижегородской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием "Газели". Согласно последней информации регионального УГИБДД, в результате аварии погиб один человек.

ДТП случилось накануне примерно в 17.38 на трассе Нижний Новгород – Касимов. У поворота на поселок Вача столкнулись "КамАЗ" и пассажирская "Газель", в которой находились девять человек. От сильнейшего удара последняя машина перевернулась.

В результате происшествия один человек погиб, а еще трое, среди которых несовершеннолетний, получили травмы.