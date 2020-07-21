В Краснодаре после ливня восстановлено движение транспорта

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21 июля 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре восстановлено движение транспорта/ фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

После мощного ливня ночью и утром 21 июля в Краснодаре восстановлено движение городского электротранспорта. Трамваи и троллейбусы продолжили движение по маршрутам, сообщает пресс-служба мэрии. Некоторые ограничения движения на движение автотранспорта все еще действуют в районе улицы Московской на участке от улицы Гомельской до улицы Солнечной.

В местах локальных подтоплений в разных районах города продолжается откачка воды. На улицах работают 22 машины муниципальной службы по содержанию ливневой канализации и 9 мотопомп муниципальной «Службы спасения». К ликвидации подтоплений подключена спецтехника МЧС России по Краснодарскому краю.

Работы по устранению последствий дождевого паводка находятся под личным контролем главы города Евгения Первышова.

Как ранее сообщали «Аргументы недели Кубань», глава Краснодара Евгений Первышов заверил горожан, что сил и средств для оперативной ликвидации подтоплений в столице Кубани достаточно. Для максимально быстрого устранения последствий дождевого паводка задействованы все бригады, которые направляются на особо сложные участки.

Напомним, штормовое предупреждение действует в Краснодаре в течение 21 июля.