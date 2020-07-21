Спецтехника откачивает воду с улиц Краснодара

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21 июля 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Мощный ливень в ночь на 21 июля снова утроил стресс-тест для краснодарской ливневки. По всему городу возникли локальные подтопления, на улицы города снова вышла водооткачивающая техника.

В настоящий момент с дождевым паводком на улицах кубанской столицы справляются 22 единицы водооткачивающей техники и 9 мотопомп, спецтехника вышла на дежурства в проблемные места еще с вечера, сообщают в пресс-службе администрации города.

Сейчас в Краснодаре из-за подтопления полностью ограничено движение по улице Московской на участке от Гомельской до Солнечной, направленная на место спецтехника производит откачку воды в сторону улицы Петра Метальникова, где работает мощная насосная станция. По улице Переходной движение автотранспорта не закрыто, однако трамваи временно стали.

По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, ситуация в городе сложная, много улиц подтоплены, муниципальные подразделения «Службы спасения» работают в усиленном режиме. Тем не менее сил и средств в городе достаточно для оперативной ликвидации подтоплений. Для максимально быстрого устранения последствий дождевого паводка задействованы все бригады, которые направляются на особо сложные участки.

Напомним, 21 июля в течение дня в Краснодаре действует штормовое предупреждение. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, ожидаются сильные ливни с грозой, местами с градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.