В Таганроге при загадочных обстоятельствах погиб продавец микросхем⠀
21 июля 2020, 09:32[ «Аргументы Недели» ]
В Ростовской области следователи начали расследование убийства 26-летнего жителя Таганрога.
Его тело со следами огнестрельных ранений обнаружили вечером на одной из городских улиц. Известно, что погибший занимался продажей плат и микросхем.
Убийство произошло после встречи с покупателем, на которую мужчина пришел вместе с партнером. После окончания сделки товарищ погибшего отлучился по делам, а когда он вернулся, его друг был мертв. При этом деньги за продажу плат остались при убитом.
В региональном следкоме сообщают, что следователи устанавливают обстоятельства преступления и круг причастных лиц.
Накануне в Ростовской области было совершено нападение на дом экс-директора завода «Ростсельмаш», его сестра погибла.
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