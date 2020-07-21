В Таганроге при загадочных обстоятельствах погиб продавец микросхем⠀

Аргументы Недели → Происшествия 13+

21 июля 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

Спецавтомобиль СКР. Фото: сайт СК России

В Ростовской области следователи начали расследование убийства 26-летнего жителя Таганрога.

Его тело со следами огнестрельных ранений обнаружили вечером на одной из городских улиц. Известно, что погибший занимался продажей плат и микросхем.

Убийство произошло после встречи с покупателем, на которую мужчина пришел вместе с партнером. После окончания сделки товарищ погибшего отлучился по делам, а когда он вернулся, его друг был мертв. При этом деньги за продажу плат остались при убитом.

В региональном следкоме сообщают, что следователи устанавливают обстоятельства преступления и круг причастных лиц.

Накануне в Ростовской области было совершено нападение на дом экс-директора завода «Ростсельмаш», его сестра погибла.