Совершено нападение на дом экс-директора завода «Ростсельмаш». Его сестра погибла

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19 июля 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Следственный комитет РФ, фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш" убита, а самого экс-директора предприятия Юрия Пескова госпитализировали в результате нападения на их дом в Азовском районе Ростовской области.

В настоящий момент на месте трагедии работают полицейские и следователи. Эксперты снимают отпечатки пальцев, собирают вещественные доказательства, выясняют все детали произошедшей трагедии.

Грабители совершили нападение, когда Юрий Песков заходил в дом. Пожилого мужчину и его сестру связали. Женщине в рот запихнули кляп. Возможно, это и стало причиной ее смерти - сестра бывшего директора завода задохнулась.

Сумма похищенного устанавливается.

Песков занимал должность генерального директора завода "Ростсельмаш" в 1978-1996 годах. С его именем связывают экономический расцвет предприятия. Он имеет звание Героя социалистического труда, награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степеней и другими орденами, медалями и государственными премиями.