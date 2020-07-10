Возбуждено дело после убийства 100-летнего ветерана в Башкирии
10 июля 2020, 11:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТРК Звезда
В селе Леуза Кигинского района Башкирии возбудили уголовное дело по факту убийства столетнего ветерана Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в четверг, 9 июля, в доме погибшего.
Источник в Следственном комитете сообщил, что на теле мужчины обнаружены следы насильственной смерти. Кроме того, на жилище было совершено разбойное нападение, уточнили в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа совместно с начальником управления уголовного розыска МВД Республики.
«Также задействована передвижная криминалистическая лаборатория экспертно-криминалистического центра МВД Башкортостана и для координации раскрытия происшествия выехал министр внутренних дел Республики Роман Деев», - рассказал начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан Максим Родионов.
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