Возбуждено дело после убийства 100-летнего ветерана в Башкирии

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10 июля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

фото: ветеран, pixabay.com

В селе Леуза Кигинского района Башкирии возбудили уголовное дело по факту убийства столетнего ветерана Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в четверг, 9 июля, в доме погибшего.

Источник в Следственном комитете сообщил, что на теле мужчины обнаружены следы насильственной смерти. Кроме того, на жилище было совершено разбойное нападение, уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа совместно с начальником управления уголовного розыска МВД Республики.

«Также задействована передвижная криминалистическая лаборатория экспертно-криминалистического центра МВД Башкортостана и для координации раскрытия происшествия выехал министр внутренних дел Республики Роман Деев», - рассказал начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан Максим Родионов.