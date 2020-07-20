За выходные в лесах Подмосковья заблудились более сотни грибников

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20 июля 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

грибы, фото: pixabay.com

С утра пятницы до вечера воскресенья в подмосковных лесах заблудились 106 человек, одного из них продолжают искать до сих пор, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

Несколько человек самостоятельно вышли к населенным пунктам, большинство нашли силами спасателей МЧС, лесничих и волонтеров "Лизы Алерт".

В комитете винят во всем непогоду. Ливни и ветра изменили даже привычную грибникам картину в лесах — много поваленных деревьев, новых ручейков.

Больше всего человек сбилось с пути в Наро-Фоминском (18 грибников), Клинском (14 человек) и Бородинском (13) лесничествах.

В лесу недалеко от Сергиева Посада грибники нашли тело женщины в чемодане.