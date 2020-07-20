В СК оценили новые признания «ангарского маньяка»

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20 июля 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт Следкома РФ

Следователь по особо важным делам СУСК по Иркутской области Евгений Карчевский прокомментировал признание «ангарского маньяка» Михаила Попкова в убийстве ещё двух женщин в 1995 и 1998 гг. на территории региона. По его словам, этого будет недостаточно, чтобы доказать его причастность к преступлениям.

«На одних показаниях дело в суд не отправишь - нужна "объективка" и "аналитивка", чтобы она на 100 процентов подтверждала именно его причастность. Нужно будет работать очень большой период времени по всем этим преступлениям. И даже будь оно одно, два или три – доказать его причастность на 100 процентов, с учетом, что прошло больше 20 лет…», - пояснил он.

Карчевский добавил, что понадобится комиссионная, а, возможно, и ситуационная экспертиза.