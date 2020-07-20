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20 июля 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

М. Попков, фото с сайта СКР

Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», сознался в убийствах еще двух женщин. Преступления были совершены в 1995 и 1998 годах на территории Иркутской области. Бывший милиционер, обвиненный в убийствах нескольких десятков женщин, отбывает пожизненное наказание.

Попков, находящийся в исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных, написал явки с повинной в совершении преступлений в Ангарске. Следствие предъявило ему обвинение по убийству в июле 1995 года женщины, которая ранее считалась пропавшей без вести.

После написания явки с повинной Попков был этапирован в иркутский СИЗО-1. На допросе в СК преступник сообщил, что в 1995 и 1998 годах убил в Ангарске двух женщин. Ранее об этих преступлениях он не сообщал. По одному из этих эпизодов Попкову предъявили обвинение. По второму эпизоду правоохранительные органы продолжают сбор доказательств, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее следственными органами СК России была доказана причастность 56-летнего Михаила Попкова к совершению 81 убийства и трёх покушений на убийство женщин. Преступления мужчина совершал в период с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области, за что дважды приговорён к пожизненному заключению.