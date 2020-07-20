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Москвичка отдала 4,4 миллиона рублей за «снятие порчи»

, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Москвичка отдала 4,4 миллиона рублей за «снятие порчи»
стеклянный шар, pixabay.com

Жительницы Москвы заплатила 54 тысячи евро (около 4,4 миллиона рублей) мошенникам, которые пообещали снять с нее порчу. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили сотрудники столичной полиции.

Согласно последней информации ГУМВД, москвичка посмотрела по телевизору передачу экстрасенсов и позвонила ее создателям. Они убедили гражданку, что на ней порча, которую необходимо убрать в течение нескольких сеансов.

"Процедуры" обошлись жительнице Москвы в 54 тысячи евро. "Экстрасенсы" пообещали, что впоследствии деньги вернутся женщине из их фонда, однако после получения средств они перестали выходить на связь с "пациенткой". 

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