Москвичка отдала 4,4 миллиона рублей за «снятие порчи»

Жительницы Москвы заплатила 54 тысячи евро (около 4,4 миллиона рублей) мошенникам, которые пообещали снять с нее порчу. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили сотрудники столичной полиции.
Согласно последней информации ГУМВД, москвичка посмотрела по телевизору передачу экстрасенсов и позвонила ее создателям. Они убедили гражданку, что на ней порча, которую необходимо убрать в течение нескольких сеансов.
"Процедуры" обошлись жительнице Москвы в 54 тысячи евро. "Экстрасенсы" пообещали, что впоследствии деньги вернутся женщине из их фонда, однако после получения средств они перестали выходить на связь с "пациенткой".
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