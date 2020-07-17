Жительница Набережных Челнов перевела мошеннику более $100 тысяч за электромобиль
17 июля 2020, 16:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: МВД МЕДИА
Жительница Набережных Челнов перевела больше 100 тысяч долларов (более 7 миллионов рублей) за электромобиль, который якобы ей должны были доставить из США. Машину женщина так и не получила.
В феврале текущего года гражданка увидела в интернете объявление о продаже электромобиля с доставкой из Нью-Йорка. Женщина перевела мошеннику более 100 тысяч долларов США. Через три недели жительнице Набережных Челнов сообщили, что транспортное средство уже погрузили на паром, поэтому она может ожидать покупку через месяц. После этого связь с "продавцом" оборвалась.
После этого потерпевшая связалась с компанией-перевозчиком и выяснила, что там ничего не знают о доставке электромобиля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст, 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Арестован подозреваемый – 34-летний москвич.
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