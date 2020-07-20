Автобус наехал на остановку на Ставропольской улице в Москве, есть пострадавшие

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20 июля 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в понедельник, 20 июля, утром автобус въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали три человека. Пострадавшие госпитализированы. Источники сообщили, что за рулем автобуса находилась девушка.

По данным информаторов агентств «Москва» и «Интерфакса», «зафиксировано нарушение скоростного режима водителем автобуса — девушкой. Она не удержала автобус и выехала на остановку».

В столичном главке МВД рассказали, что авария случилась около 07:45 мск на Ставропольской улице у дома №15. Водитель автобуса совершил наезд на препятствие, находящееся справа по ходу движения.

Три человека пострадали. Они доставлены в одну из московских больниц.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в автобусе пострадавших пассажиров нет. Получили травмы люди, стоящие на остановке.

Вчера в Москве крупное ДТП произошло на Нижегордской эстакаде. Два грузовика столкнулись и перевернулись.