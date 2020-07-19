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На Нижегородской эстакаде ТТК в Москве произошло ДТП с участием двух грузовиков

, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

На Нижегородской эстакаде ТТК в Москве произошло ДТП с участием двух грузовиков
ДТП, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Москве в воскресенье утром дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей бетономешалки и мусоровоза произошло на Нижегородской эстакаде Третьего транспортного кольца. После столкновения грузовики перевернулись.

В результата аварии один человек пострадал. Из одного грузовика на проезжую часть вытек бетон. Три полосы из четырех на дороге перекрыты. Движение автомобилей затруднено.

На месте происшествия работают представители оперативных служб. Водители машин - участниц ДТП - от госпитализации отказались.

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