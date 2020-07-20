На борту пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 находилось шесть человек. СКР начал проверку

На борту пропавшего в воскресенье, 19 июля, в Бурятии самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс» находились шесть человек - два члена экипажа и четыре пассажира. По данным Сибирского авиационного поисково-спасательного центра, пассажиры Ан-2 — это командиры еще четырех экипажей. Им показывали район для сельскохозяйственных работ.
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту исчезновения воздушного судна с людьми на борту.
Установлено, что вчера вечером самолет Ан-2вылетел из села Кырен для облета территории Тункинского и Окинского районов Республики Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.
Начальник Сибирского координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер сообщил, что самолет перестал выходить на связь через шесть часов после вылета. По его словам, самолет вылетел в 19:25 по местному времени. Он отметил, что руководитель авиакомпании «Феникс» знал о вылете, поэтому спасателям известен предполагаемый район поиска, - передает ТАСС.
Источник ИНТЕРФАКС ранее сообщал, что полет Ан-2 не был согласован с авиационными властями. По его информации, воздушное судно могло совершить аварийную посадку в поле на границе Иркутской области и Бурятии.
В Нижегородской области неделю назад упал самолет Ан-2.