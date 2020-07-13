В Нижегородской области разбился самолет Ан-2

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13 июля 2020, 07:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Самолет. Фото: pixabay.com

В Нижегородской области упал самолет Ан-2. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования.

Сообщение о падении лайнера с последующим горением поступило в 4.10 по московскому времени. Инцидент произошел по адресу: Нижегородская область, Большеболдинский район, населенный пункт Кистеневка.

В результате ЧП пострадали два человека, один из них погиб. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.

Старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Дмитрий Захаров, Ан-2 поделился: по одной из версий, самолет задел провод, после чего упал.

Ранее сообщалось: в Подмосковье пропала женщина с пятимесячным сыном.