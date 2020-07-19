В Нижнем Новгороде ищут источник запаха газа, жителям советуют оставаться дома
19 июля 2020, 18:35[ «Аргументы Недели» ]
В Нижнем Новгороде МЧС проверяет сообщения о запахе газа. На него жаловались жители улицы Марата в Канавинском районе, микрорайона Мещерское озеро, районов Нижегородского и Советского.
Некоторые люди в панике даже покидали свои дома, опасаясь утечки газа. Как заявили в пресс-службе ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", специалисты ищут источник запаха. Пресс-служба компании "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" утверждает, что оборудование работает штатно, а утечек одоранта (примесь, придающая газу неприятный запах) не было.
«Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и оставаться дома», -говорится в сообщении администрации города. Губернатор Глеб Никитин сформировал оперативный штаб.
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