В Нижнем Новгороде ищут источник запаха газа, жителям советуют оставаться дома

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19 июля 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

пламя газа, фото: pixabay.com

В Нижнем Новгороде МЧС проверяет сообщения о запахе газа. На него жаловались жители улицы Марата в Канавинском районе, микрорайона Мещерское озеро, районов Нижегородского и Советского.

Некоторые люди в панике даже покидали свои дома, опасаясь утечки газа. Как заявили в пресс-службе ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", специалисты ищут источник запаха. Пресс-служба компании "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" утверждает, что оборудование работает штатно, а утечек одоранта (примесь, придающая газу неприятный запах) не было.

«Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и оставаться дома», -говорится в сообщении администрации города. Губернатор Глеб Никитин сформировал оперативный штаб.