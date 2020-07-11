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Угроза обрушения возникла на месте ЧП с газом в Нижнем Новгороде

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Угроза обрушения возникла на месте ЧП с газом в Нижнем Новгороде
завалы, vk.com/ mchs24

В МЧС в субботу, 11 июля, сообщили, что разбор завалов на месте ЧП с газом в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде в настоящий момент не проводится, поскольку возникла угроза обрушения конструкций.

Ранее сегодня стало известно, что в одной из квартир жилого дома в Нижнем Новгороде произошел взрыв газовоздушной смеси. Позже сообщалось, что в ходе осмотра было установлено, что газовое оборудование в жилом помещении работает исправно. 

В результате происшествия пострадали пять человек. Жителей дома эвакуировали. Причины случившегося будут установлены позже.

ЕТ

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