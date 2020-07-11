Угроза обрушения возникла на месте ЧП с газом в Нижнем Новгороде

В МЧС в субботу, 11 июля, сообщили, что разбор завалов на месте ЧП с газом в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде в настоящий момент не проводится, поскольку возникла угроза обрушения конструкций.
Ранее сегодня стало известно, что в одной из квартир жилого дома в Нижнем Новгороде произошел взрыв газовоздушной смеси. Позже сообщалось, что в ходе осмотра было установлено, что газовое оборудование в жилом помещении работает исправно.
В результате происшествия пострадали пять человек. Жителей дома эвакуировали. Причины случившегося будут установлены позже.
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