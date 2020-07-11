Появились подробности взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде

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11 июля 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

МЧС России, Moscow EMERCOM/via Globallookpress.com

Утром в субботу появились подробности взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир Нижнего Новгорода. Согласно последним данным, газовое оборудование оборудование в жилом помещении работает исправно.

Советник гендиректора ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Илья Вознесенский уточнил, что с газовыми приборами в квартире все в порядке. Кроме того, устновлено, что в помещении в момент случившегося никого не было, а пострадавшими являются соседи.

Ранее стало известно о взрыве газовоздушной смеси и последующем возгорании в квартире на 6-м этаже девятиэтажного четырехподъездного жилого дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде. Пострадали пять человек.