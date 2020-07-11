Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Появились подробности взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде

, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Появились подробности взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде
МЧС России, Moscow EMERCOM/via Globallookpress.com

Утром в субботу появились подробности взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир Нижнего Новгорода. Согласно последним данным, газовое оборудование оборудование в жилом помещении работает исправно.

Советник гендиректора ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Илья Вознесенский уточнил, что с газовыми приборами в квартире все в порядке. Кроме того, устновлено, что в помещении в момент случившегося никого не было, а пострадавшими являются соседи.

Ранее стало известно о взрыве газовоздушной смеси и последующем возгорании в квартире на 6-м этаже девятиэтажного четырехподъездного жилого дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде. Пострадали пять человек.

ЕТ

Политика

Козак оценил заявления Киева по Минским соглашениям. Россия продолжит помогать Донбассу при любых обстоятельствах

Козак оценил заявления Киева по Минским соглашениям. Россия продолжит помогать Донбассу при любых обстоятельствах

Дмитрий Козак заявил, что если Киев официально подтвердит слова Алексея Резникова о необходимости пересмотреть минские соглашения, это будет означать выход Украины из переговорного процесса по Донбассу.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью