В Тульской области годовалый ребенок погиб в результате наезда автомобиля

Аргументы Недели → Происшествия 13+

18 июля 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

автомобиль полиции, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Тульской области в деревне Клищино Заокского района в субботу днем маленькая девочка погибла в результате наезда легкового автомобиля. По данным областной Госавтоинспекции, сегодня после полудня в деревне Клищино 29-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Алфард", наехал на годовалую девочку, которая по предварительной информации, осталась без присмотра взрослых и самостоятельно вышла на проезжую часть дороги.

В результате ДТП от полученных травм малышка скончалась на месте происшествия.

Девочка находилась у бабушки в доме, где отмечали торжественное событие. Водитель иномарки рассказал, что забирал соседа и, начав движение, не увидел маленького ребенка. Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, микроавтобус с выпускниками школы, 17-летними девушками, врезался в грузовик в Астраханской области. В результате ДТП пострадала девушка.