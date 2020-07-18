В Тульской области годовалый ребенок погиб в результате наезда автомобиля
18 июля 2020, 16:23[ «Аргументы Недели» ]
В Тульской области в деревне Клищино Заокского района в субботу днем маленькая девочка погибла в результате наезда легкового автомобиля. По данным областной Госавтоинспекции, сегодня после полудня в деревне Клищино 29-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Алфард", наехал на годовалую девочку, которая по предварительной информации, осталась без присмотра взрослых и самостоятельно вышла на проезжую часть дороги.
В результате ДТП от полученных травм малышка скончалась на месте происшествия.
Девочка находилась у бабушки в доме, где отмечали торжественное событие. Водитель иномарки рассказал, что забирал соседа и, начав движение, не увидел маленького ребенка. Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП.
Напомним, микроавтобус с выпускниками школы, 17-летними девушками, врезался в грузовик в Астраханской области. В результате ДТП пострадала девушка.
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