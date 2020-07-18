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В Тульской области годовалый ребенок погиб в результате наезда автомобиля

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Тульской области годовалый ребенок погиб в результате наезда автомобиля
автомобиль полиции, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Тульской области в деревне Клищино Заокского района в субботу днем маленькая девочка погибла в результате наезда легкового автомобиля. По данным областной Госавтоинспекции, сегодня после полудня в деревне Клищино 29-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Алфард", наехал на годовалую девочку, которая по предварительной информации, осталась без присмотра взрослых и самостоятельно вышла на проезжую часть дороги.

В результате ДТП от полученных травм малышка скончалась на месте происшествия. 

Девочка находилась у бабушки в доме, где отмечали торжественное событие.  Водитель иномарки рассказал, что забирал соседа и, начав движение, не увидел маленького ребенка. Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, микроавтобус с выпускниками школы, 17-летними девушками, врезался в грузовик в Астраханской области. В результате ДТП пострадала девушка. 

ИЧ
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