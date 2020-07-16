Микроавтобус с выпускниками врезался в грузовик в Астраханской области, пострадала девушка

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16 июля 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: astrakhan-24.ru

фото с места ДТП из соцсети vk.com

Микроавтобус с выпускниками школы, 17-летними девушками, врезался в грузовик в Астраханской области. В результате ДТП пострадала девушка, она госпитализирована. Авария произошла на ремонтируемом участке автодороги Сеитовка – Ватажное – граница Республики Казахстан.

19-летний водитель микроавтобуса с надписью "Дети" врезался в грузовой автомобиль КамАЗ. В соцсети ВКонтакте в паблике "ПОДСЛУШАНО АСТРАХАНЬ" размещена видеозапись, судя по которой, грузовик стоял на обочине, когда в него въехал школьный автобус.

В салоне микроавтобуса находились четыре девочки 2002 и 2003 г.р, которые в сопровождении взрослого ехали из села Красный Яр в поселок Комсомольский. У пострадавшей выпускницы закрытая черепно-мозговая травма, перелом ключицы, рассечение брови. На попутном транспорте она была доставлена в ближайшую больницу. Выпускницы возвращались домой после сдачи ЕГЭ.

Сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Красноярскому району Астраханской области устанавливают все обстоятельства ДТП. Полицейские выясняют, проходил ли водитель предрейсовый медосмотр и технический контроль. Он будет направлен на медицинское освидетельствование.