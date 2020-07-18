В Москве избили сотрудника полиции

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18 июля 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В столице России уроженец Азербайджана 15 июля избил сотрудника полиции. Соответствующую информацию днем в субботу, 18 июля, предоставила старший помощник ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Установлено, что происшествие случилось в минувшую среду вблизи Тверской улицы. Уроженец республики Азербайджан при пресечении его противоправных действий по участию в несанкционированном мероприятии неподалеку от посольства применил в отношении полицейского насилие.

В результате случившегося сотрудник правоохранительных органов получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Нападавший находится под подпиской о невыезде.