В Москве избили сотрудника полиции

В столице России уроженец Азербайджана 15 июля избил сотрудника полиции. Соответствующую информацию днем в субботу, 18 июля, предоставила старший помощник ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Установлено, что происшествие случилось в минувшую среду вблизи Тверской улицы. Уроженец республики Азербайджан при пресечении его противоправных действий по участию в несанкционированном мероприятии неподалеку от посольства применил в отношении полицейского насилие.
В результате случившегося сотрудник правоохранительных органов получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Нападавший находится под подпиской о невыезде.
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