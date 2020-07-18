Пожар на складе в Мытищах ликвидирован

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18 июля 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пожарный, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Пожар на складе с картоном в подмосковном городе Мытищи к настоящему моменту ликвидирован. Соответствующую информацию утром в субботу, 18 июля, предоставили сотрудники пресс-службы МЧС России.

Информация о возгорании на складе картона в Мытищах на улице Промышленной поступила в 3:57 по московскому времени. К 6:35 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Также сообщалось, что пожар был локализован на площади 7,5 тысячи квадратных метров.

В 09:36 пламя на складе было полностью ликвидировано. Информации о причинах возникновения и распространения огня пока не поступало.