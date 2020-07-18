В подмосковных Мытищах вспыхнул пожар на складе с картоном, пламя распространилось на 7,5 тыс. кв. м.

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18 июля 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУ МЧС России по Московской области

тушение пожара, pixabay.com

В подмосковном городе Мытищи произошел пожар на складе с картоном. Согласно последней информации сотрудников МЧС России, пламя распространилось на площади около 7,5 тысячи квадратных метров.

Возгорание было зафиксировано по адресу: Московская область, город Мытищи, Красная горка, улица Промышленная, владение 4, строение 1.

К 4.12 по Москве пожар удалось локализовать. Известно, что в метре от склада с картоном находятся газовая котельная и административное здание. Позже открытое горение было ликвидировано. Информации о причинах возникновения и распространения пламени к настоящему моменту не поступало.