В подмосковных Мытищах вспыхнул пожар на складе с картоном, пламя распространилось на 7,5 тыс. кв. м.

В подмосковном городе Мытищи произошел пожар на складе с картоном. Согласно последней информации сотрудников МЧС России, пламя распространилось на площади около 7,5 тысячи квадратных метров.
Возгорание было зафиксировано по адресу: Московская область, город Мытищи, Красная горка, улица Промышленная, владение 4, строение 1.
К 4.12 по Москве пожар удалось локализовать. Известно, что в метре от склада с картоном находятся газовая котельная и административное здание. Позже открытое горение было ликвидировано. Информации о причинах возникновения и распространения пламени к настоящему моменту не поступало.
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