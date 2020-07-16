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В Москве в жилом доме восемь человек были спасены в ходе тушения пожара

, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

В Москве в жилом доме восемь человек были спасены в ходе тушения пожара
фото: pixabey

В жилом доме по адресу: ул. Сергея Макеева, д. 2, стр. 1, в одной из квартир на втором этаже, возник пожар. Площадь, охваченная огнём, составила 30 кв. м. Пожар полностью потушен.

В ходе ликвидации возгорания были спасены восемь человек. Сведений о пострадавших не поступало. Спасенные люди переданы медикам для осмотра. 

ЕСт

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