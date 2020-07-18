Человек погиб в ДТП с двумя автомобилями в Кузбассе

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Белово-Прокопьевск в Кузбассе. В результате столкновения на дороге двух легковых автомобилей погиб один человек, а еще четверо получили травмы.
Отмечается, что мать 16-летнего юноши скончалась в реанимации в Белово от травм, полученных в ДТП. Подросток находится в Центре охраны здоровья шахтеров в тяжелом состоянии, сейчас ему проводят операцию.
Предварительно установлено, что водитель отечественного автомобиля, двигавшийся со стороны Ленинска-Кузнецкого в направлении Белово, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой. В результате с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены водители обеих машин, два пассажира иномарки и один – отечественной машины.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.