Человек погиб в ДТП с двумя автомобилями в Кузбассе

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18 июля 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Белово-Прокопьевск в Кузбассе. В результате столкновения на дороге двух легковых автомобилей погиб один человек, а еще четверо получили травмы.

Отмечается, что мать 16-летнего юноши скончалась в реанимации в Белово от травм, полученных в ДТП. Подросток находится в Центре охраны здоровья шахтеров в тяжелом состоянии, сейчас ему проводят операцию.

Предварительно установлено, что водитель отечественного автомобиля, двигавшийся со стороны Ленинска-Кузнецкого в направлении Белово, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой. В результате с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены водители обеих машин, два пассажира иномарки и один – отечественной машины.