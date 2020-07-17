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В Карелии в реку Онда вылилось 200 килограммов технического масла

, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В Карелии в реку Онда вылилось 200 килограммов технического масла
Карелия. Фото: pixabay.com

На ГЭС, расположенной на реке Онда в Карелии, произошла авария, в результате чего в воду оказались сброшены 200 кг технического масла.

В настоящее время на месте аварии работают 25 человек и 13 единиц техники, в том числе четыре сотрудника МЧС и два технических средства ведомства, в том числе одно плавательное средство.

В региональном управлении МЧС сообщают, что для устранения вылившегося в воду технического масла будут использоваться боновые заграждения. Кроме этого, в ведомстве добавили, что произошедшее «ни под один режим чрезвычайной ситуации не попадает».

Ранее сообщалось, что почти 140 тонн топлива удалось собрать с поверхности реки в Норильске.

ДВа

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